ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberi! İstanbul’da avukat Göksu Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İçer hakkında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği ve ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜEBBET HAPİS

İçer hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUYLA KOMALIK OLDU

Olay, 14 Temmuz 2025'te İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.

Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç avukat, günlerce canıyla cebelleşti. Geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, 20 Ağustos 2025'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

