İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana insansız hava aracı düştü. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu soruları gündeme gelirken yıllar önce Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaylacılar tarafından bulunan insansız hava aracına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgiye göre İzmit Çubuklubala Mahallesi'ndeki kırsal arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.
BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Kocaeli'ye düşen insansız hava aracının Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi İHA'ya benzerliği dikkat çekti.