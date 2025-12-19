PODCAST CANLI YAYIN

İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana insansız hava aracı düştü. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu soruları gündeme gelirken yıllar önce Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaylacılar tarafından bulunan insansız hava aracına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre İzmit Çubuklubala Mahallesi'ndeki kırsal arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İzmit'e İHA düştü: Ekipler bölgede

İHAİHA

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA İHA

İNCELEME BAŞLATILDI

İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan İHA (İHA)Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan İHA (İHA)

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Kocaeli'ye düşen insansız hava aracının Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi İHA'ya benzerliği dikkat çekti.

Gümüşhane Kürtünde yaylacıların bulduğu Rus İHAsının 1 ay önce düştüğü tespit edildiGümüşhane Kürtünde yaylacıların bulduğu Rus İHAsının 1 ay önce düştüğü tespit edildi
Gümüşhane Kürtün'de yaylacıların bulduğu Rus İHA'sının 1 ay önce düştüğü tespit edildi

Düşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: Zaafiyet söz konusu değilDüşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: Zaafiyet söz konusu değil

