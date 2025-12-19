Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!

Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak 2020 Eylül ayında birleşti. Bu tarihi atılımın altında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzası bulunuyordu.

Berat Albayrak (AA)



REKOR ÜSTÜNE REKOR



Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bugün Genel Müdür Taha Çakmak yönetiminde Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, rekor üzerine rekor kırıyor. Üçüncü çeyrek verilerine bakın. Geçen yıla göre, yüzde 57 büyüme, toplam 25.8 milyar TL kâr…" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün 19 Aralık tarihli yazısı: Hatırlar mısınız? 2019 aralık ayıydı. Kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF), çatısı altında birleşmesi kararı alındı. Kamu sermayeli 6 şirketin birleşme süreci başlatıldı. İlk olarak Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşti. Güneş Sigorta'nın ismi Türkiye Sigorta Anonim Şirketi oldu. Sonra Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın projesi olan bu reformist hamleyle, sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması sağlanırken, birleşimle sağlanan pazar payı yabancı menşeli sigorta tekelini zayıflattı. Küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu çıkarılmış oldu. Bankacılık dışı finansal sektörü geliştiren bu adımla önemli bir katma değer üretildi.