Bilal Erdoğan Kütahya'da konuştu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çok alanda ezber bozan çıkışlar yaptı"

Bilal Erdoğan, Kütahya'da ʺSivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Paneliʺnde konuştu. (AA)

Türkiye'nin 25 yıl önce 200 milyar dolar milli geliri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu sene sonu itibariyle bu rakamın 1,6 trilyon dolara çıktığını, ekonominin 25 yılda 8 kat büyüdüğünü dile getirdi.

Kişi başına düşen milli gelire değinen Erdoğan, "Kişi başına 3 bin dolar milli gelirden, sene sonu itibarıyla 18 bin dolara dayanmış bir kişi başına milli gelir. Bu demektir ki toplumun 30 sene önceki beklentileri, sıkıntıları, dertleri farklı, bugünküler farklı. Kendi anne babalarınızın yaşadıklarıyla, şimdi çocuklarınızın yaşadıklarını kıyasladığınızda çok net olarak görürsünüz." diye konuştu.

Ekonomik olarak gelişen Türkiye'de sivil toplumun gelişmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sivil toplumda taleplerin çoğalması, gönüllü olmak isteyenlerin sayısının artması, beklenir. Sosyal ve siyasi açıdan da tabii ki ekonomik gelişmişliğimizin 2 katı daha geride olduğu 25 sene önce, siyasetten herkesin beklentileri, ülkeyi yönetenlerden... 'Devlet Baba', Demirel'e herkes niye 'baba' diyordu? Her şey ondan bekleniyordu. Nasıl bir evin içinde çoluk çocuk her şeyi babadan beklerse herkes, devletten her şeyi bekliyordu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun bir devletten beklenecek hizmetler noktasında çok merhale katettik. Bugün memleketin ulaşım, eğitim, sağlık altyapısı, artık, Batı ülkeleriyle birçok alanda yarışır. Bazılarında biraz geride, bazılarında biraz daha ileride noktasına gelmiş durumda. Cumhurbaşkanımız, siyasetin tesirini, müessir olduğunu ve bir şeyleri yapabildiğini de topluma gösterdi, kanıtladı ve önderlik etti birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önünde gidip toplumun da paradigmalarını, toplumun da alışkanlıklarını etkiledi.

Türkiye'de bir İslamcı kesimden bahsedersek 'Tayyip Erdoğan, İslamcı kesimi nerelerden nerelere getirdi' diyebiliriz. Merkez sağdan bahsedecek olursak 'Tayyip Erdoğan, merkez sağı, Tayyip Erdoğan, Türkiye'de solu bile dönüştürdü' diyebiliriz, başka açılardan baktığımızda. Bu gelişmişlikle beraber düşündüğümüzde, hele hele Allah hayırlı uzun ömür versin, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, 'kıymeti' diyorum, değeri elbette ki Tayyip Erdoğan olmadığı zaman daha iyi anlaşılacak. Bu, 'sünnetullah' mı dersiniz, insanın Allah'ın tabiriyle 'zalim' ve 'cahil' olmasından mı dersiniz bilinmez ama böyle oluyor, böyle olacak. 'Ah Tayyip olsaydı, Erdoğan olsaydı, Tayyip Erdoğan olsaydı böyle olmazdı, bunlar çözülürdü, bunlar daha iyi olurdu, hey gidi heyler.' Yani bunlar, başka büyük liderlerden sonra da hep olmuştur elbette."