PODCAST CANLI YAYIN

CHP’den istifa eden meclis üyesi Ergül Günaydın CHP'yi bombaladı: Liyakat yok usulsüzlük var

CHP’den istifa eden Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, partisinin yönettiği Doğanşehir Belediyesi'ni "liyakat yok, usulsüzlük var" diyerek topa tuttu. Belediye şirketlerinden personel alımlarına, imar uygulamalarından araç satışına kadar birçok konuda ciddi usulsüzlük iddiaları sıralayan Günaydın, kamu zararının oluştuğunu savundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’den istifa eden meclis üyesi Ergül Günaydın CHP'yi bombaladı: Liyakat yok usulsüzlük var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir ve Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, 2 gün önce partisinden istifa etti.

CHP'Lİ BELEDİYEYİ BOMBALADI
Görevine artık bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıklayan Günaydın, CHP'li Doğanşehir Belediyesi'nde belediye şirketleri ve iştiraklerinde mali yapıyı zayıflatıcı, kamu zararına yol açabilecek nitelikte işlemlerin yapıldığını iddia etti.

CHP'den istifa eden Ergül GünaydınCHP'den istifa eden Ergül Günaydın

LİYAKAT YOK USULSÜZ VAR
Personel alımında liyakatten uzak bir tutum sergilendiğini ileri süren Günaydın şu iddialarda bulundu:

"İmar uygulamalarında planlama esaslarına ve yürürlükteki mevzuata aykırılık iddiaları, Belediye'ye ait taşınır ve taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin tasarrufa konu edilmesi, personel istihdamında liyakat, eşitlik ve fiili ihtiyaç kriterleri dışında hareket edilmesi; fiilen çalışıp çalışmadığı dahi tespit edilemeyen personel iddiaları, unvanı, yetkisi ve yeterliliği bulunmayan kişilere görev, yetki ve kamu imkânları tahsis edilmiştir. Çok sayıda taşeron işçi alınmıştır ve yasal sayının üzerinde alınmıştır. Alınan işçiler alım usullerine ve mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Çok sayıda işçi alınmış olup, bu işçilerin bir kısmı taşeron işçi kadrosuna alınmış. Alım usullerinde mevzuata uyulmamıştır"

İMAR KANUNU AYKIRI DAVRANILDI
Belediye hizmet araçlarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin ciddi iddiaların da olduğunu ifade eden Günaydın şunları söyledi:

"İlçemizde uygun maliyetle halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan 6 adet belediye otobüsünün, belediye meclisinin onayına sunulmadan, idari tasarrufla ve kamu yararı gözetilmeksizin elden çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Depremzede vatandaşlarımızın öncelikli ve hayati ihtiyaçlarının ikincil plana itilmesi, kamu vicdanını derinden yaralayan ve idarenin güvenilirliğini ciddi biçimde zedeleyen uygulamalardır. 2021 yılı öncesi olmayan yapılara usulsüzce imar kanununa aykırı olarak suç işlenmiştir. Bu yöntemle kaçak yapıların önü açılmıştır"

Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakıra kesin ihraç talebi: TAKVİMe konuştu disipline sevk edildiKurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakıra kesin ihraç talebi: TAKVİMe konuştu disipline sevk edildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
Borsa İstanbul
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Türk Telekom
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Şüpheliler Müge Anlı’da yüzleşti! 4 yaşındaki Emine’yi üvey baba mı öldürdü?
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!