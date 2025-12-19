CHP’den istifa eden meclis üyesi Ergül Günaydın CHP'yi bombaladı: Liyakat yok usulsüzlük var

CHP'Lİ BELEDİYEYİ BOMBALADI Görevine artık bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıklayan Günaydın, CHP'li Doğanşehir Belediyesi'nde belediye şirketleri ve iştiraklerinde mali yapıyı zayıflatıcı, kamu zararına yol açabilecek nitelikte işlemlerin yapıldığını iddia etti.

CHP'den istifa eden Ergül Günaydın

LİYAKAT YOK USULSÜZ VAR

Personel alımında liyakatten uzak bir tutum sergilendiğini ileri süren Günaydın şu iddialarda bulundu:

"İmar uygulamalarında planlama esaslarına ve yürürlükteki mevzuata aykırılık iddiaları, Belediye'ye ait taşınır ve taşınmazların kamu yararı gözetilmeksizin tasarrufa konu edilmesi, personel istihdamında liyakat, eşitlik ve fiili ihtiyaç kriterleri dışında hareket edilmesi; fiilen çalışıp çalışmadığı dahi tespit edilemeyen personel iddiaları, unvanı, yetkisi ve yeterliliği bulunmayan kişilere görev, yetki ve kamu imkânları tahsis edilmiştir. Çok sayıda taşeron işçi alınmıştır ve yasal sayının üzerinde alınmıştır. Alınan işçiler alım usullerine ve mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Çok sayıda işçi alınmış olup, bu işçilerin bir kısmı taşeron işçi kadrosuna alınmış. Alım usullerinde mevzuata uyulmamıştır"