Sibel Can ve Hakan Ural’ın torunu Lina bu kez halası Melisa Ural ile gezmede!

Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural, minik yeğeni Lina ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı. Hala-yeğen gezmesi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın torunu Lina bu kez halası Melisa Ural ile gezmede!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Üç yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kardeşinin baba olmasıyla birlikte ilk kez hala olma duygusunu yaşayan Melisa Ural, bu özel mutluluğunu daha önce de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yeni doğan yeğenini kokladığı anlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, bu kez minik Lina'yı gezmeye çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Minik yeğenini gezdirdiği anlara ait kareyi sosyal medyada yayınlayan Melisa Ural, kısa sürede büyük ilgi gördü.

DEDE-TORUN GEZMESİ

Daha önce de Hakan Ural minik Lina'yı gezintiye çıkarmıştı. Dede-torunun o anları sosyal medyada paylaşılmıştı.

