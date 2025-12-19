Sibel Can ve Hakan Ural’ın torunu Lina bu kez halası Melisa Ural ile gezmede!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Üç yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kardeşinin baba olmasıyla birlikte ilk kez hala olma duygusunu yaşayan Melisa Ural, bu özel mutluluğunu daha önce de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yeni doğan yeğenini kokladığı anlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.