Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçerken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni yağış sistemi ne zaman gelecek? İşte merak edilen tahminler.
Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:57