Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde yağışlı hava beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçerken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni yağış sistemi ne zaman gelecek? İşte merak edilen tahminler.

Giriş Tarihi: 17.12.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 07:57
Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

İç ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde hava koşullarının olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE VE ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

Adil Tek'ten İstanbul ve Yurt Geneli İçin Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Tek, İstanbul'da yağışlı havanın tamamen sona erdiğini belirterek, "Yağış aslında kesildi, artık tamamen bitti. İstanbul'da birkaç gün önce gelen bir yağışlı sistem vardı, o da biraz daha doğuya kaydı" ifadelerini kullandı.

Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

İstanbul'da Yağış Yok, En Yakın Sistem Hafta Sonu

Kısa vadede İstanbul için yağış beklentisi olmadığını vurgulayan Tek, "Yakın planın içinde en yakın yağış hafta sonu için gözüküyor. Pazar günü Orta Akdeniz'den gelecek bir yağışlı sistem var" dedi. Bu sistemin özellikle 22 ve 23 Aralık sonrasında art arda etkili olabileceğini belirten Tek, "Orta Akdeniz'den gelen bu yağışlı sistemler sıcaklıkları çok düşürmüyor ama yağış bırakacak" şeklinde konuştu.

Kar ve yağmur çekildi! Yeni sistemle kutup soğuğu senaryosu: Polar vortex İstanbul’a iner mi?

Barajlar ve Su Durumu

Baraj doluluk oranlarına da değinen Adil Tek, önümüzdeki günlerde sınırlı bir düşüş yaşanabileceğini ifade ederek, "Birkaç gün daha barajlardaki düşüş sürecek. 20'sinden sonra barajlar aynı seviyede kalmaya devam edecek" dedi. Tek, mevcut tabloya bakıldığında ciddi bir risk olmadığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 25, 30, hatta 40-50 gün içinde bu suyu idare edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Ocak ve Şubat aylarında ise yağışların yeniden etkili olmasının beklendiğini söyledi.