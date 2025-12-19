Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Yalova’da ünlü şarkıcı Güllü’nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Kızı Tuğyan, arkadaşı Tuğba ve şoförleri Gökhan ile birlikte olan son görüntüler ortaya çıktı.
Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü'nün pencereden düştüğü sırada aynı odada bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından sır perdesi aralandı. Şarkıcı kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından camdan itilerek cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin merakla takip ettiği cinayete ilişkin yeni bir detay geldi!
9 Aralık'ta Yalova Emniyet Müdürülüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon düğmesine basmıştı! Ekipler Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu ve şoförleri Gökhan'ı gözaltına alıp Yalova'ya getirildiler. İstanbul'da gözaltına alınma sebepleri ise yurt dışına kaçma şüpheleriydi. Tuğyan ifadesinde yurt dışına kaçmadıklarını ve Yalova'daki evlerine döndüklerini iddia etti.
A Haber'in ele geçirdiği görüntülerde Güllü'nün cinayetinin ardından Tuğyan, arkadaşı Tuğba ve Gökhan gece saatlerinde Yalova'dan İstanbul'a hareket etmişlerdi. İstanbul'a giden üçlü ekipler tarafından yakalanmışlardı. Bu görüntülerin ardından Tuğyan'ın aniden İstanbul'a gidiyor olması yurt dışına kaçtığına dair iddiaları güçlendirdi.
Bu görüntüler Tuğyan'ın ifadelerini çürüttü. Ve soruşturmaya yeni boyut kazandırdı.