Güllü’nün kızının İstanbul’a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 12:26

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu (Takvim arşiv)

Güllü'nün pencereden düştüğü sırada aynı odada bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından sır perdesi aralandı. Şarkıcı kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından camdan itilerek cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin merakla takip ettiği cinayete ilişkin yeni bir detay geldi!

9 Aralık'ta Yalova Emniyet Müdürülüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon düğmesine basmıştı! Ekipler Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu ve şoförleri Gökhan'ı gözaltına alıp Yalova'ya getirildiler. İstanbul'da gözaltına alınma sebepleri ise yurt dışına kaçma şüpheleriydi. Tuğyan ifadesinde yurt dışına kaçmadıklarını ve Yalova'daki evlerine döndüklerini iddia etti.