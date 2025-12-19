Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/3782 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3782 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Yağcılar mahallesi Aydoğdu mevkii 932 Parselde kayıytlı 4.980,19 m² incir bahçesi. Yerleşik Alan ve İmar Planı Dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre Tarım, Sulama ve Büyük Ova Sınırı'nda kalmaktadır. Batısı ve güneyi kadastral yol olup, diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir. Toprak yapısı bakımından taban arazisi olup, organik maddeleri orta, kumlu-tınlı toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından 1. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Fiilen içerisinde yapı olan Tarla olarak kullanılmaktadır. İçerisinde muhtelif yaşlarda 7 adet Zeytin ağacı, 8 adet Ceviz ağacı, 1 adet Erik ağacı, 2 adet Ayva ağacı, 1 adet Elma ağacı, 3 adet Dut ağacı, 1 adet Limon ağacı, 2 adet Şeftali ağacı, 3 adet Kayısı ağacı, 3 adet Nar ağacı, 1 adet Ihlamur ağacı, 7 adet Kavak ağacı ve 2 adet Asma ağacı olduğu görüldü.Üzerinde Sundurma alanı, kapalı depo, tek katlı ev , tuvalet, betonarme su deposu ve su sondajı bulunmaktadır.Sundurma Alanı: Çelik profil imalat, üzeri trapez sacdır.Alanı 25,00 m² dir. Depo Alanı 30,00 m² dir. Tek Katlı Ev: Yığma yapıdır. 3 odadan oluşmaktadır. Yapıya bitşik halde tuvaleti bulunmaktadır. Alanı 57,00 m² dir. Elektrik bağlantısı mevcuttur. Su Deposu: Dairesel kesitlidir. 4 Metre yüksekliğinde, 2 metre çapındadır. Borçlunun3/4 hissesi satılacaktır

Adresi : Beydağ Yağcılar Mahallesi 932 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 4.980,19 m²

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 4.655.310,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ödemiş S.H.M nin 2021/2071 E sayılı dosyanın ihtiyati tedbiri bulunmakta olup, iht.tedbiri kaldırmak ihale alıcısına aittir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

