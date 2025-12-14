Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek

Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek

Yeni haftaya girilirken hava sıcaklıklarında dikkat çekici bir değişim beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Halihazırda etkili olan yağışlı sistemin ise çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmesi öngörülüyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güneyi, Yozgat'ın doğusu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların büyük bölümde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haftanın İlk Günlerinde Yağış Devam Edecek

Pazartesi günü yurdun güney kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise çok bulutlu geçecek. Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haritaya göre 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların ise -2 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Salı günü ise parçalı bulutlu hava geniş alanlarda etkili olacak. Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde çok bulutlu hava hâkim olurken; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nde yağış görülecek.

Yağışların türü, bölgelere göre yağmur, sağanak ve kar şeklinde değişecek.