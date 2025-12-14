Kadraj
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek
Yeni haftaya girilirken hava sıcaklıklarında dikkat çekici bir değişim beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Halihazırda etkili olan yağışlı sistemin ise çarşamba gününden itibaren yurdu terk etmesi öngörülüyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak? İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:26