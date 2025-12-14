Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek

Haftanın İlk Günlerinde Yağış Devam Edecek

Pazartesi günü yurdun güney kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise çok bulutlu geçecek. Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde yağış görülecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haritaya göre 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların ise -2 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.