Şerif Ercan

10 yıl önce yaşanan bu soygun girişimini Petekkaya kendisi itiraf etti. Olayı kendi ağzından dinleyelim: "Dört arkadaş soygun yapmaya karar verdik. Ben 'Benim kasap dükkanını soyalım' dedim. Gittik bir Şahin araba kiraladık, maskeler aldık, kurusıkı tabancalar aldık. Planı da yaptık; maskelerimizi takıp, elimizde silahlarla dükkana gireceğiz, 'Bu bir soygundur' diyeceğiz, sonra da ben maskeyi çıkarıp şaka yaptığımızı söyleyeceğim. Tam hazırlandık, soygun için evden çıkacağız, dükkanımda çalışanları tanıyan arkadaşım, kasabın çok sert ve korkusuz olduğunu söyleyip 'Ya bir satır alıp bize fırlatırsa ne yaparız' dedi. Bunun üzerine korktuk ve vazgeçtik."

Petekkaya, üç yıl önce Cannes Film Festivali'nde kapkaça uğramış, telefonunu çalan hırsızı yakalayarak polise teslim etmişti.





İYİLİK İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Yılbaşı öncesi alıveriş etkinlikleri hız kazandı. Tohum Otizm Vakfı da derneğe gelir sağlamak için geleneksel olarak düzenlediği 'Yılbaşı Alışveriş Festivali'ni önceki gün gerçekleştirdi. Vakfın 'İyilikten Festival Doğar' temasıyla Tarabya'da bir otelde düzenlediği etkinlik iki gün sürdü. Her zamanki gibi sosyete, etkinliğe büyük ilgi gösterdi ve hem sevdikleri için yılbaşı hediyesi aldı hem de otizmli çocuklara yardım etmenin mutluluğunu yaşadı.



Alışveriş festivalinden elde edilen gelir, otizmli çocukların sağlık ve eğitimine destek için kullanılacak.