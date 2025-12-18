Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan ödüle layık görülen isimlere ödüllerini bizzat takdim etti. Başkan Erdoğan programdaki konuşmasında, ''Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil; Filistin halkının haklı, onurlu, haysiyetli direnişini tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi'' dedi.
