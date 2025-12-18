Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!

Fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın ödülünü, vekaleten eşi Doaa İsavi ve çocukları aldı.

Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi, "Ali'nin bizlerle olmasını temenni ediyorum. Gazze'den çıkması gerçekten çok zor. Sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Anadolu Ajansı çok yardımcı oldu. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda durdular." diye konuştu.

Başkan Erdoğan da eşinin yanında olması temennisinde bulunan Dua İsavi'ye, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah, Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Programda, foto muhabiri Ali Jadallah'ın video mesajına da yer verildi.