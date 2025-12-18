Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Erdoğan ödüle layık görülen isimlere ödüllerini bizzat takdim etti. Başkan Erdoğan programdaki konuşmasında, ''Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadalallah'a veriyoruz. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil; Filistin halkının haklı, onurlu, haysiyetli direnişini tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.

Bilim-Kültür kategorisinde Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Resim ödülünün sahibi Yalçın Gökçebağ ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Törene katılan Müzik ödülünün sahibi Yalçın Tura ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Erdoğan, tekerlekli sandalye ile ödülünü almaya gelen Yalçın Tura için, "Üstadımız 92 yaşında. Bu yaşta böyle bir ödülü almak inanıyorum ki herkese nasip olmaz. Tebrik ediyoruz." dedi.

Arkeoloji ödülünün sahibi Fahri Işık ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın ödülünü, vekaleten eşi Doaa İsavi ve çocukları aldı.

Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi, "Ali'nin bizlerle olmasını temenni ediyorum. Gazze'den çıkması gerçekten çok zor. Sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Anadolu Ajansı çok yardımcı oldu. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda durdular." diye konuştu.

Başkan Erdoğan da eşinin yanında olması temennisinde bulunan Dua İsavi'ye, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah, Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Programda, foto muhabiri Ali Jadallah'ın video mesajına da yer verildi.

Fotoğraf kategorisinde ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın oğlu Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Jadallah, mesajında şunları kaydetti:

"Ben, Gazze'den Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri Ali Jadallah. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, değerli hanımlar ve beyefendiler. Bu prestijli kültür ödüllerinde, acılarla dolu ama insanlık onuruna ve yaşama isteğine hala sıkıca tutunan Gazze'den sizlere bu video mesajıyla seslenmek benim için onurdur. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kültüre ve sanata olan güçlü destekleri ve ortak insani değerleri teşvik etme konusundaki kurumsal bağlılığı için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin hem liderliğinin hem de halkının Gazze ve sakinlerine karşı sergilediği gerçek insani duruş ve samimi destek için de minnettarlığımı ifade ediyorum. Gazze'de olaylar rutin haberler olarak değil, olağanüstü bir insanlık gerçekliğinin canlı tanıkları olarak belgeleniyor. Bu nedenle de bana duydukları güven, sarsılmaz destekleri ve fotoğrafçılığın sadece bir aktarım aracı değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve yaşayan bir vicdan olduğuna dair derin inançları için Anadolu Ajansına, tüm yöneticilere ve meslektaşlarıma en derin şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Bu inanç, kurumun yayınlarında ve özellikle de 'Kanıt', 'Tanık' ve 'Sanık' kitaplarında açıkça somutlaşmıştır. Şehit düşmüş babam ve kardeşlerimin burada yanımda olmalarını ne kadar çok isterdim. Allah onlara rahmet eylesin. Bu durumda yanımda olsalardı da bu unvan ve madalyayla hep birlikte gurur duyabilseydik. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

Törende, ödül sahipleri Başkan Erdoğan ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Fotoğraflar: AA)