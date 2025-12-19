T.C.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/568 Esas

KARAR NO : 2024/659

Kötü Muamele, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 17/10/2024 tarih 2020/568 esas 2024/659 karar sayılı kararı ile "Her ne kadar sanıklar Arzu Kocaoğlu ve Zeki Baha Kocaoğlu hakkında mağdur Ozan Subaşı'na karşı kasten yaralama ve kötü muamele suçlarından cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların savunmaları, mağdurun mahkeme beyanı ve tüm dosya içeriğine göre sanıkların cezalandırılmalarını gerektirir her türlü şüpheden uzak, somut, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden " şüpheden sanık yararlanır " ilkesi gereğince CMK'nun 223/2.e maddesi gereğince sanıkların müsnet suçlardan ayrı ayrı BERAATLERİNE, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Beraat eden sanıklar kendilerini tek vekil ile temsil ettirdiklerinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre takdir edilen 30.000 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklara verilmesine," dair verilen kararın Ünal ve Yüksel oğlu, 14/03/1965 doğumlu, Tokat, Erbaa, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı ZEKİ BAHA KOCAOĞLU'na tebliği tüm aramalara rağmen mümkün olmadığından tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16.12.2025

