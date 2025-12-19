Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
Kasım Garipoğlu hakkında yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündemi sallarken bomba gelişmeler yaşandı... Kasım Garipoğlu'nun evinde uyuşturucu haplar, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve öğütücü ele geçirildi. Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay da gözaltına alındı.
İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin adının karıştığı büyük bir skandalı açığa çıkardı.
Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündeme bomba gibi düştü.
TAKVİM'İN YAZDIĞI PARTİ
Telefonların yasak olduğu, uyuşturucu kullanımının serbestçe sağlandığı ve çoklu cinsel ilişki iddialarının bulunduğu bu kapalı devre partiye sanat ve magazin camiasından isimlerin de katıldığı öne sürülüyor. TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyon TL harcadığı 40. yaş partisini gündeme getirmiş ve partide dönen trafiğe dikkat çekmişti...
YENİ DALGA: KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA
Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nunda aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İsmail Ahmet Akçay'ın Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu öğrenildi.
GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER
Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu haplar uyuşturucu kartuş kutusu ve likit uyuşturucular ele geçirildi.
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
"3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap
4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde
Çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü
9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste
19 adet orta kısımları kesik sahte dolar"