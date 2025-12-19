Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!

Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin adının karıştığı büyük bir skandalı açığa çıkardı.

Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr)

TAKVİM'İN YAZDIĞI PARTİ

Telefonların yasak olduğu, uyuşturucu kullanımının serbestçe sağlandığı ve çoklu cinsel ilişki iddialarının bulunduğu bu kapalı devre partiye sanat ve magazin camiasından isimlerin de katıldığı öne sürülüyor. TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyon TL harcadığı 40. yaş partisini gündeme getirmiş ve partide dönen trafiğe dikkat çekmişti...

YENİ DALGA: KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nunda aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.