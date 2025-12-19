PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eyvah prostat

Eklenme Tarihi 19 Aralık 2025

Nafiz hocam, 65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık küçük abdeste çıkıyorum. Hastaneye gittim. Guatr için tahlil istediler. Neden?
Aslında hastalıktan şüphelenmediler. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi yapılanlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

SAÇKIRAN PROBLEMİ
Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?
Saçkıran yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.

UÇAĞA BİNEMİYORUM
45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?
Astım, amfizem, kistik fibrozisli ve akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir. Operasyon geçiren hastalar iki hafta uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.

YAĞLI TÜKETME
Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?
Hayır. Sakın. Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen sürekli şikayetlerin, hazımsızlıkların olabilir. Yaz o zaman. Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar sakıncalı gıdalar.

