Nihat Hatipoğlu

Duydum ki helale ve harama bakmıyor, kazanmak için her yolu mübah sayıyormuşsun. Bir gün aklın havadayken ölüm sana gelecek ve seni ıskalamayacak.

DUYDUM Kİ DALMIŞSIN GİDİYORSUN

Bir gün nefesin daralacak. Gözlerin görmez olacak. Kulağın az duyacak. Sırtın bükülecek. Ellerin titreyecek. Etrafın senden rahatsız olacak. Yemek yiyemeyeceksin. Başına ağrılar girecek. Dengen değişecek. Evlatların sana bakmayacaklar. İşte o gün geldiğinde tevbe etmek isteyeceksin ama takatin kalmayacak. Dilin dönmeyecek. Tevbe sözcükleri aklına gelmeyecek.



SANA YAZIK OLACAK

Duydum ki, sana tavsiyede bulunanları kovuyormuşsun. Hayat bu hayattır zevk ü sefaya dal diyormuşsun. Ahireti de yok sayıyormuşsun. Oraya gittiğin gün üzüleceksin. Bana bir fırsat daha verin diyeceksin. Ama kimse sana cevap vermeyecek. Etrafında senin gibi aldanmışlar dolaşacak.

Beraber ağlaşacaksınız. Son pişmanlığın fayda sağlamayacak. Ve sen hiç hesaba katmadığın bir akıbete mahkum olacaksın. Neden Kur'an'ın ve Hz Muhammed'in (SAV) yoluna kendimi adamadım diye çok üzüleceksin. Kısa bir ömür için sonsuz ahireti kaybedeceksin. Sana üzülüyorum.



DUA EDECEĞİM

Bütün bunlara rağmen senin bir gün döneceğini düşünüyorum. Allah'ın (CC) bize istikamet sana da hidayet vermesini dileyeceğim. Senin için Allah'a yalvaracağım. Yüce Allah'ı dost edin. O'nu razı kıl. Peygamberimizi kendine rehber edin. Yol budur. Gerisi boştur. Diliyorum ki, bir sonraki yazıda -Duydum ki hidayete ermişsin- başlığıyla sevinelim. Sevindir bizi. Hadi fırsat varken inadından vazgeç.



SORU: Müslüman'a kâfir demenin günahı nedir?

Cevap: Allah (c.c), Kuran ve Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi temel esaslara iman eden bir Müslüman'a herhangi bir günahtan ötürü kâfir denmez.

İmam-ı Gazali gibi âlimler, bir insanın dinden çıkışına 99 delil, imanına bir delil varsa onun imanına karar verilir der. Hz. Peygamber de (s.a.v.) "Her kim bir adama ey kâfir derse, o adam dediği gibi değilse o söz söylenene geri döner." (Riyazus Salihin, 3/259)demişlerdir. Bizler, elimizdeki dedektörle iman okuyamayız. İnsanların beyanını esas alırız. Ve insanların imanına bir işaret varsa onu mümin sayarız.

Onun dışında hükmü ve kararı Yüce Allah'a bırakırız.