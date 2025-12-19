T.C. VAKFIKEBİR SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, KIRAN Mahalle/Köy, düz tarla Mevkii, 120 Ada, 143 Parsel,

Adresi : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Kıran Mahallesi Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 2.023,70 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.430.153,22 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, KIRAN Mahalle/Köy, düz tarla Mevkii, 123 Ada, 55 Parsel,

Adresi : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Kıran Mahallesi Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 2.239,46 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.548.197,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, KIRAN Mahalle/Köy, ev bahçesi Mevkii, 103 Ada, 32 Parsel,

Adresi : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Kıran Mahallesi Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 3.879,73 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.675.253,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, KIRAN Mahalle/Köy, Dağ(Tonar) Mevkii, 113 Ada, 11 Parsel,

Adresi : Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi Kıran Mahallesi Vakfıkebir / TRABZON

Yüzölçümü : 10.115,50 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.938.832,82 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02363450 #ilan.gov.tr