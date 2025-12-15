Kadraj Galeri Kadraj İkon Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek

Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek

Son değerlendirmelere göre yeni haftada özellikle yurdun doğu ve iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, kuzey bölgelerde yağmur ve sağanak etkili olacak. Tahminlere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, yağışlı sistemin hafta ortasına kadar birçok bölgede etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Peki bu hafta hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da kar var mı, hava nasıl olacak? İşte yeni hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre rüzgârın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

15 Aralık Hava Durumu Raporu: Yurt Genelinde Parçalı ve Çok Bulutlu Hava

Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz genelinde yağış beklenirken; Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde de yağış görülecek.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yükseklerinde yağışların yer yer kuvvetli kar olarak etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Sıcaklıklar İç Kesimlerde Düşüyor

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde ise zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli Kar ve Rüzgar İçin Uyarı

Batı Karadeniz'in yükseklerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.