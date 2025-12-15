Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yükseklerinde yağışların yer yer kuvvetli kar olarak etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.