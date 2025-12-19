Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında

Dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor.

Ezgi Eyüboğlu (Takvim.com.tr)

SEKTÖRDEKİ AHLAKSIZ DÜZENE YENİ OPERASYON



18 Aralık'ta düzenlenen ve birçok ünlü ismin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu devam ederken İstanbul'da sektördeki ahlaksız yapıyı hedef alan yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı!

ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA GÖZALTI KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.