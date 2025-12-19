PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında

Son dakika haberi! Dizi, film ve medya sektöründeki ahlaksız düzene yeni bir operasyon daha düzenlendi. Fuhuş ve uyuşturucu suçlamalarının yer aldığı operasyonda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmayı diğerlerinden ayıran nokta ise fuhşa aracılık, ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlamaların yer alması oldu.

Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında

Dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu devam ediyor.

Ezgi Eyüboğlu

SEKTÖRDEKİ AHLAKSIZ DÜZENE YENİ OPERASYON

18 Aralık'ta düzenlenen ve birçok ünlü ismin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu devam ederken İstanbul'da sektördeki ahlaksız yapıyı hedef alan yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı!

ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Yiğit Macit

4 ŞÜPHELİYE FUHŞA TEŞVİK SUÇLAMASI

Aynı zamanda şüpheliler Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alındı.

Melisa Döngel ve Eser Küçükerol

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Gizem Türedi (solda) ve Ezgi Eyüboğlu

TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen silah ve uyuşturucular

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, çeşitli fişekler, 8 tablet uyuşturucu hap, kristal şeklinde uyuşturucu, 5 likit uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 51 kartuş, çok sayıda aparat ile uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının da yer aldığı deste ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.

Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldıÜnlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Biliç, ve İrem Sak serbest bırakıldı

