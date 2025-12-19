PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika | Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine arama!

Son dakika haberleri... Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Saadettin Saran’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönünce ifadesi alınacak. Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran’ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor

Son dakika haberleri... Uyuşturucuya yönelik yürütülen soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

"ŞÜPHELİ SIFATIYLA" İFADEYE ÇAĞRILDI

Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak. Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor

