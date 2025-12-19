AK Parti ve Dışişlerinden Sezar yaptırımları açıklaması! "Atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır"

Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır."

Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.

"Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MEMNUNİYET MESAJI

Keçeli, sosyal medya hesasbından yaptığı açıklamada "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Keçeli ayrıca bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası işbirliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini aktardı.

ABD SEZAR YAPTIRIMLARINI KALDIRDI

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkat çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenlemenin ardından ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.