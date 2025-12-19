İLAN

T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/112 Esas

DAVACI : TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

VEKİLİ : Av. HATİCE AKTAŞLI YASİN

DAVALI : Sevinç Işık-22103677200

Davacı Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından davalı Makbule Yılmaz aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Dahili davalı Sevinç Işık'a tebligat yapılamadığından ve açık adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalı SEVİNÇ IŞIK'ın duruşma günü olan 07/01/2026 günü saat 09:50'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği, kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/09/2025

Basın No: ILN02364445 #ilan.gov.tr