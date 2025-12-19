PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | Düzenleme yolda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devam eden yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bahis geleceğimizi tehdit ediyor. Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devam eden yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bahis geleceğimizi tehdit ediyor. Hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var"" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin de konuşan Tunç, "İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanılmış, şifrelerin çözülmesi için bir çaba yürütülüyor." dedi.

