Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken 10,82 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı Kahramanmaraş başta olmak üzere Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya illerinde de hissedildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.19'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10,82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

DEPREMİN ŞİDDETİ ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntı Kahramanmaraş merkez olmak üzere Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya illerinde de hissedildi.

