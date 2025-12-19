(Kaynak: AFAD)

DEPREMİN ŞİDDETİ ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntı Kahramanmaraş merkez olmak üzere Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya illerinde de hissedildi.