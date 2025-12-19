Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.