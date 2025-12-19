Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışlı bir hava beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. İşte 19 Aralık Cuma günü il il hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:04
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülmesi beklenirken, Meteoroloji 19 Aralık için sürücüler ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki hafta sonu yağmur var mı? İşte hava durumu raporu!

Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu