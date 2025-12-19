Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/139 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/139 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mah, 31681 ada, 78 parselde kayıtlı, "Arsa" nitelikli müstakil taşınmazın içi ve bina çevresi keşif günü heyetimizce gezilerek tespit yapıldı, fotoğrafları çekildi. Dikdörtgen şekline yakın geometrik sınırlara sahip 92,00 m2 arsa alanlı parsel, Adalet Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Ayda sokak konumlu olup binanın girişi sokak içerisinden No;73 tür. Ana taşınmaz, bitişik nizamda, betonarme kargir yapılı, zemin+2+çatı kat normal olmak üzere toplam 4 katlı müstakil binadır. Zemin katında 1 adet dükkan ve apartman girişi, normal katlarda 1 adet mesken olmak üzere toplam 3 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binada doğalgaz tesisatı bağlı durumdadır.

Adresi : Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Ayda Sokak No: 73 Bayraklı/ İzmir

Yüz ölçümü : 92 m2

İmar Durumu :İcra dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi, 31681 ada, 78 parsel, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri uygulama imar planı revizyon onama sınırları içinde kaldığı bahse konu imar planı İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2024/392sayılı kararı, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 2024/586 sayılı kararı ve İzmir 7. İdare Mahkemesinin 2024/569 ve 2024/236 sayılı mahkeme kararlarının iptaline yönelik belediyemiz tarafından İstinaf Mahkemesine başvurulmuş olup yargı süreci devam etmektedir. Yargı süreci devam ettiğinden dolayı imar durumu bilgisi verilememektedir denilmektedir. Ayrıca taşınmaza ait yapılan arşiv incelemesinde ruhsata esas bilgi ve belgelere rastlanmadığı ve taşınmazın kentsel gelişim alanında kalmadığı belirtilmiştir. Not: Taşınmazın bayraklı belediyesi internet üzerinden yapılan e-imar araştırmasına göre; yargılama süreci devam eden askıya alınan Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonunda ayrık nizam,12 kat, Taks:0.6, Ticaret-konut alanına isabet ettiği gözükmektedir.

Kıymeti : 7.860.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:58

17/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

