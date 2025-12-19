PODCAST CANLI YAYIN

Karadeniz'den sonra Akdeniz! Ukrayna duyurdu: Gölge Rus filosuna saldırı

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), Akdeniz’de Rusya’ya ait olduğu öne sürülen “gölge filo” kapsamındaki bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU), Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

RUS GÖLGE FİLOSUNA SALDIRI

Ukrayna medyasındaki haberlerde, Akdeniz'de "Rus gölge filosuna" ait olduğu savunulan bir petrol tankerine Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırının, SBU tarafından "QENDIL" isimli tankere düzenlendiği savunulan haberlerde, "Rusya, bu tankeri yaptırımları aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etmek için para kazanmak amacıyla kullanıyordu." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, saldırının, Akdeniz'in tarafsız sularında Ukrayna'dan 2 bin kilometreden daha fazla bir mesafede düzenlendiği öne sürülerek, SBU'nun ilk kez bu denizdeki bir Rus gemisine İHA kullanarak saldırı düzenlediği iddia edildi.

