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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.94
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %80.68
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ 116 %0.06 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.89
HATUN ARICAN 133 %0.08 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı