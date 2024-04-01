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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.49
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN KAYA 16 %0.09 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
BİRKAN DURAN 3 %0.19 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜJDAT DİKBIYIK 1 %0.18 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %88.33
ASİYE CEREN DURAN 105 %0.16 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.50
METİN KAYALI 41 %0.08 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT HÜSEYİN FIRAT 0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHATTİN DURGUT 3 %0.04 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
İLKER HİÇYORULMAZ 57 %0.67 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
HAKAN KARAMAN 1653 %46.80 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı