|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN KAYA
|16
|%0.09
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|BİRKAN DURAN
|3
|%0.19
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜJDAT DİKBIYIK
|1
|%0.18
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %88.33
|ASİYE CEREN DURAN
|105
|%0.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|METİN KAYALI
|41
|%0.08
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT HÜSEYİN FIRAT
|0
|%0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHATTİN DURGUT
|3
|%0.04
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
|İLKER HİÇYORULMAZ
|57
|%0.67
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|HAKAN KARAMAN
|1653
|%46.80
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %70.00
|0
|%0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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