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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
HATİCE SÜNER 50 %0.09 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
KÜBRA KARADEMİR 49 %0.11 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
CEM KARAPO 9 %0.04 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİZEM DURMAZ 93 %0.05 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
BERK OYAR 35 %0.06 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
HÜSEYİN KİREÇ 14 %0.20 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.79
SERAP İLTER 366 %0.14 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.07
TAHSİN İLİK 225 %0.09 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
METİN YILMAZ DOĞUIŞIK 12 %0.04 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.87
AYTEKİN KARAGÜZEL 77 %0.07 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
BARKIN KESİCİ 41 %0.14 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUYGU ÖLÇAR ATICI 12 %0.06 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
ZELİHA MELTEM YİĞİT 45 %0.06 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET MERT AKIN 34 %0.15 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %98.91
SEDAT ATAK 195 %0.07 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE 17 %0.20 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.49
YASEMİN TOPÇU 55 %0.03 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
AZMİ YAMAÇ 98 %0.14 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN VURANEL 12 %0.06 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
MEHMET ÖKÇECİ 44 %0.16 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
FATMA PINAR ATAK 158 %0.11 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
BERNA AYKAÇ 35 %0.05 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %96.18
TÜLİN ÖZ 77 %0.07 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
ŞAHİN ARSLANOĞLU 40 %0.11 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.52
SEVDA İNANLI 363 %0.47 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
SEDA ÇAKIR 21 %0.06 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ 16 %0.08 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
UĞUR KAYA 50 %0.10 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %95.27
HÜSEYİN ENES GÜNGÖR 63 %0.05 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
OYA KAHRAMAN 27 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı