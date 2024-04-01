|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|HATİCE SÜNER
|50
|%0.09
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|KÜBRA KARADEMİR
|49
|%0.11
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
|CEM KARAPO
|9
|%0.04
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİZEM DURMAZ
|93
|%0.05
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|BERK OYAR
|35
|%0.06
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
|HÜSEYİN KİREÇ
|14
|%0.20
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.79
|SERAP İLTER
|366
|%0.14
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.07
|TAHSİN İLİK
|225
|%0.09
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|METİN YILMAZ DOĞUIŞIK
|12
|%0.04
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.87
|AYTEKİN KARAGÜZEL
|77
|%0.07
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|BARKIN KESİCİ
|41
|%0.14
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUYGU ÖLÇAR ATICI
|12
|%0.06
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
|ZELİHA MELTEM YİĞİT
|45
|%0.06
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET MERT AKIN
|34
|%0.15
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %98.91
|SEDAT ATAK
|195
|%0.07
|Detay
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE
|17
|%0.20
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.49
|YASEMİN TOPÇU
|55
|%0.03
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|AZMİ YAMAÇ
|98
|%0.14
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN VURANEL
|12
|%0.06
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|MEHMET ÖKÇECİ
|44
|%0.16
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
|FATMA PINAR ATAK
|158
|%0.11
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|BERNA AYKAÇ
|35
|%0.05
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %96.18
|TÜLİN ÖZ
|77
|%0.07
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
|ŞAHİN ARSLANOĞLU
|40
|%0.11
|Detay
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.52
|SEVDA İNANLI
|363
|%0.47
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|SEDA ÇAKIR
|21
|%0.06
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
|16
|%0.08
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
|UĞUR KAYA
|50
|%0.10
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %95.27
|HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
|63
|%0.05
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|OYA KAHRAMAN
|27
|%0.07
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