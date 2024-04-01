|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %87.50
|HACI MEHMET ERDOĞAN
|3
|%0.06
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ATAKAN
|130
|%0.28
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN AKGÜL
|8
|%0.03
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|YURTSEVEN BOZDEMİR
|144
|%28.24
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
|Detay
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|0
|%0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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