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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUTLU 76 %0.15 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı