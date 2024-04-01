60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.03 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.28
NAMIK KAYA 14 %0.03 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı