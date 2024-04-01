|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DURSUN
|10
|%0.14
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN CEBECİ
|56
|%0.08
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN MURAT YOLUK
|81
|%0.16
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZNUR TOSUN
|13
|%0.28
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR ÖZAYDIN
|216
|%0.14
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAADETTİN ARI
|28
|%0.09
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER ÇINARKES
|56
|%0.11
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALPAĞUT
|25
|%0.30
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİYE YILMAZ
|72
|%0.16
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BETÜL URUK
|75
|%0.11
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM DEMİRAY
|151
|%0.23
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDE ÇINARKES
|369
|%0.12
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN ÖZEN
|17
|%0.12
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURDAN BİLGİN
|308
|%0.64
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SESKİR
|836
|%0.17
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ÇAY
|93
|%0.27
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TUNCER
|466
|%0.14
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