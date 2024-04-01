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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSLAM TÜREDİ 60 %0.44 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS ÖZTÜRK 11 %0.15 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ABAK 5 %0.05 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAŞTÜRK 117 %0.17 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİLE ASLAN 12 %0.18 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NÜTFULLAH GÜL 30 %0.33 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAZIL UZUN 5 %0.09 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM BAŞTÜRK 35 %0.17 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
AYNUR ÇAKMAK 63 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı