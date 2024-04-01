|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM TÜREDİ
|60
|%0.44
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS ÖZTÜRK
|11
|%0.15
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ABAK
|5
|%0.05
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAŞTÜRK
|117
|%0.17
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİLE ASLAN
|12
|%0.18
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NÜTFULLAH GÜL
|30
|%0.33
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAZIL UZUN
|5
|%0.09
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BAŞTÜRK
|35
|%0.17
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
|AYNUR ÇAKMAK
|63
|%0.08
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