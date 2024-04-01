|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|206
|%0.18
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
|AHMET CENGİZ KARA
|18
|%0.06
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN BAŞKAYA
|6
|%0.08
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|ÇİĞDEM BİÇER
|5
|%0.03
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|1
|%0.02
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
|TANER ZEHİR
|40
|%0.05
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|6
|%0.03
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET İMAMOĞLU
|78
|%0.07
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MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|13
|%0.04
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|FATMA ALTUNOK
|61
|%0.08
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.54
|TOLGA ÇAKIR
|171
|%0.11
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
|MEHMET KARACAOĞLU
|221
|%0.16
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
|MURAT EMRE DOLGUN
|159
|%0.12
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