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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
MÜRSEL ÇİFTÇİ 206 %0.18 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
AHMET CENGİZ KARA 18 %0.06 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN BAŞKAYA 6 %0.08 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
ÇİĞDEM BİÇER 5 %0.03 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERKAN KAYGU 1 %0.02 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
TANER ZEHİR 40 %0.05 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL TEKİN 6 %0.03 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET İMAMOĞLU 78 %0.07 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
SEYİT AHMET AĞAÇKESEN 13 %0.04 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
FATMA ALTUNOK 61 %0.08 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.54
TOLGA ÇAKIR 171 %0.11 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
MEHMET KARACAOĞLU 221 %0.16 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
MURAT EMRE DOLGUN 159 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı