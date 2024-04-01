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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELDA TOPATAN 166 %0.08 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BOZKURT 17 %0.10 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÜNNÜ 6 %0.04 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERİVAN BAL 43 %0.28 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN AKIN 122 %0.16 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ALDATMAZ 146 %0.13 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN SALTUK 430 %0.11 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARMAĞAN BULDU 13 %0.10 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MÜLAYİM 205 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı