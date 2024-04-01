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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
NİYAZİ İNCEARIK 40 %0.12 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED DAĞCI 6 %0.09 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TOPALOĞLU 71 %0.09 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BARNA 17 %0.09 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÖZTÜRKMEN 44 %0.22 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %98.59
KENAN ERDEM 498 %0.13 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
CENGİZ BARNA 296 %0.09 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN KILIÇ 1 %0.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı