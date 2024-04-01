|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|NİYAZİ İNCEARIK
|40
|%0.12
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED DAĞCI
|6
|%0.09
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|71
|%0.09
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BARNA
|17
|%0.09
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|44
|%0.22
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %98.59
|KENAN ERDEM
|498
|%0.13
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
|CENGİZ BARNA
|296
|%0.09
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KILIÇ
|1
|%0.01
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