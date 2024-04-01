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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:25
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.71
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER YÜKSEL 28 %0.05 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı