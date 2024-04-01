|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
|MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI
|5
|%0.05
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.21
|CELAL HACIBAYRAMOĞLU
|66
|%0.04
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.21
|ERDEM DERELİ
|122
|%0.05
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.01
|NİHAL YÜZÜAK
|131
|%0.06
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
|YELİZ CEYLAN
|392
|%0.11
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.35
|SEMA MEN
|184
|%0.06
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.34
|SERCAN YILDIRIM
|39
|%0.04
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.27
|MUSA BATUHAN CEYLAN
|140
|%0.06
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.13
|ADEM KOCABAŞ
|102
|%0.07
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.98
|EROL ÖZBERK
|57
|%0.06
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.05
|YAKUP ÇARBUĞA
|80
|%0.06
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.13
|BEHCET ÖZDEMİR
|110
|%0.05
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
|ÜMİT BAHÇACI
|125
|%0.11
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.30
|ŞEYHMUS ÇELİK
|113
|%0.07
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|HAKAN AKAGÜNDÜZ
|27
|%0.05
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.49
|ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ
|97
|%0.07
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %94.93
|MEHMET ORDU
|278
|%0.13
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %84.75
|İPEK SÜT
|488
|%0.13
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
|İBRAHİM BAYRAKTAR
|110
|%0.06
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.66
|BEKİR YEKTA ŞENOL
|149
|%0.08
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.18
|ÖZAL KARATAŞ
|184
|%0.07
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
|SAMET SARIASLAN
|88
|%0.06
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.43
|BARIŞ KAZANCI
|75
|%0.03
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.99
|AŞKIN DEDE
|142
|%0.06
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.78
|MEHMET ALBAYRAK
|196
|%0.07
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.26
|MELTEM FATMA MERCAN
|256
|%0.07
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.14
|EREN KAYAALP
|203
|%0.07
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK CAN YILDIZ
|85
|%0.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %88.33
|İHSAN TOPCU
|186
|%0.08
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %82.17
|ALAEDDİN PINARBAŞI
|115
|%0.07
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEN EREZ
|13
|%0.04
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.95
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %82.72
|MAHMUT KAYMAK
|206
|%0.17
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
|YAHYA AYDIN ÇOMAK
|61
|%0.04
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.68
|HÜSEYİN YAYLICIOĞLU
|189
|%0.07
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
|GÜNGÖR ÇELİK
|91
|%0.06
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %83.64
|İBRAHİM DENİZ
|157
|%0.05
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.85
|ERDAL TÜFEKÇİ
|113
|%0.04
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM KOÇAR
|171
|%0.12
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