60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI 5 %0.05 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %88.21
CELAL HACIBAYRAMOĞLU 66 %0.04 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %90.21
ERDEM DERELİ 122 %0.05 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.01
NİHAL YÜZÜAK 131 %0.06 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.18
YELİZ CEYLAN 392 %0.11 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.35
SEMA MEN 184 %0.06 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.34
SERCAN YILDIRIM 39 %0.04 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.27
MUSA BATUHAN CEYLAN 140 %0.06 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.13
ADEM KOCABAŞ 102 %0.07 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %90.98
EROL ÖZBERK 57 %0.06 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.05
YAKUP ÇARBUĞA 80 %0.06 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.13
BEHCET ÖZDEMİR 110 %0.05 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
ÜMİT BAHÇACI 125 %0.11 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.30
ŞEYHMUS ÇELİK 113 %0.07 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
HAKAN AKAGÜNDÜZ 27 %0.05 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.49
ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ 97 %0.07 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %94.93
MEHMET ORDU 278 %0.13 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %84.75
İPEK SÜT 488 %0.13 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
İBRAHİM BAYRAKTAR 110 %0.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.66
BEKİR YEKTA ŞENOL 149 %0.08 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.18
ÖZAL KARATAŞ 184 %0.07 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
SAMET SARIASLAN 88 %0.06 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.43
BARIŞ KAZANCI 75 %0.03 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %91.99
AŞKIN DEDE 142 %0.06 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %94.78
MEHMET ALBAYRAK 196 %0.07 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %90.26
MELTEM FATMA MERCAN 256 %0.07 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.14
EREN KAYAALP 203 %0.07 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK CAN YILDIZ 85 %0.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %88.33
İHSAN TOPCU 186 %0.08 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %82.17
ALAEDDİN PINARBAŞI 115 %0.07 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN EREZ 13 %0.04 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %82.95
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %82.72
MAHMUT KAYMAK 206 %0.17 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %91.50
YAHYA AYDIN ÇOMAK 61 %0.04 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.68
HÜSEYİN YAYLICIOĞLU 189 %0.07 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
GÜNGÖR ÇELİK 91 %0.06 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %83.64
İBRAHİM DENİZ 157 %0.05 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %88.85
ERDAL TÜFEKÇİ 113 %0.04 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM KOÇAR 171 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı