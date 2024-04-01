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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ 138 %0.38 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
OSMAN ALP PEYK 99 %0.11 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
TANIK CEVHER 190 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı