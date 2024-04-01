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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.28 1
İL GENEL MECLİSİ
%0.98
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
AHMET AYTÜRE 33 %0.50 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
ZÜLFİYE KOLAY 4 %0.10 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %76.00
MELİH DERİCİ 1960 %29.94 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
MUSTAFA GÜNEŞ 7 %0.18 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZSOY 4 %0.22 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAGİ YILDIZ 6 %0.13 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRCAN DEMİRCAN 97 %1.99 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT BEKCİ 4 %0.18 Detay
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %98.31
HAYDAR ÇORUM 2810 %51.89 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.57
GARİP YILDIRIM 1301 %0.59 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÖZDALGIN 1 %0.03 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
SEDAT ALTUNTAŞ 10 %0.12 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYHUN DİLEK 23 %0.18 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %73.33
MÜRSEL ÇİLEK 218 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı