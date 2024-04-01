|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|AHMET AYTÜRE
|33
|%0.50
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %96.55
|ZÜLFİYE KOLAY
|4
|%0.10
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %76.00
|MELİH DERİCİ
|1960
|%29.94
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|MUSTAFA GÜNEŞ
|7
|%0.18
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÖZSOY
|4
|%0.22
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAGİ YILDIZ
|6
|%0.13
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRCAN DEMİRCAN
|97
|%1.99
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT BEKCİ
|4
|%0.18
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|HAYDAR ÇORUM
|2810
|%51.89
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.57
|GARİP YILDIRIM
|1301
|%0.59
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÖZDALGIN
|1
|%0.03
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|SEDAT ALTUNTAŞ
|10
|%0.12
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYHUN DİLEK
|23
|%0.18
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %73.33
|MÜRSEL ÇİLEK
|218
|%0.14
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