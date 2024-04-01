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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
GÜLŞEN ONURSAL 43 %0.06 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
EDA ALBAYRAK 76 %0.10 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
GÖKHAN İLENDEMLİ 21 %0.08 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
HATİCE ÖBEKLİ 31 %0.06 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI 108 %0.12 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı