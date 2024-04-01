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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YUSUF ERASLAN 301 %0.22 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %99.66
CANAN İLGİN 116 %0.22 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KARAKAŞ 62 %0.26 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA ULAŞ 49 %0.15 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAPÇAK 10 %0.17 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
MUSTAFA BİROĞLU 8 %0.07 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %94.92
SAİT TUTUŞ 40 %0.35 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %92.99
CAHİT ULAŞ 123 %0.23 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %92.96
MERYEM ULAŞ 15 %0.12 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TOĞAÇ 32 %0.39 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %97.15
MEHMET BULDUK 285 %0.19 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KAÇAR 18 %0.25 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %90.43
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %71.63
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
KENAN BÜYÜKKOYUNCU 59 %0.15 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAZZAK BAYTOK 174 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı