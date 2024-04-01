|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YUSUF ERASLAN
|301
|%0.22
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %99.66
|CANAN İLGİN
|116
|%0.22
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT KARAKAŞ
|62
|%0.26
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA ULAŞ
|49
|%0.15
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAPÇAK
|10
|%0.17
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %64.29
|MUSTAFA BİROĞLU
|8
|%0.07
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %94.92
|SAİT TUTUŞ
|40
|%0.35
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %92.99
|CAHİT ULAŞ
|123
|%0.23
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %92.96
|MERYEM ULAŞ
|15
|%0.12
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TOĞAÇ
|32
|%0.39
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %97.15
|MEHMET BULDUK
|285
|%0.19
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI KAÇAR
|18
|%0.25
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KULP
Açılan Sandık Oranı %91.26
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %90.43
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %71.63
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %99.57
|KENAN BÜYÜKKOYUNCU
|59
|%0.15
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAZZAK BAYTOK
|174
|%0.21
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