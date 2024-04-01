|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AYDIN
|27
|%0.16
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS EMRE BAZ
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM KAVAK
|44
|%0.67
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN MALKOÇ
|3
|%0.04
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY AYDIN
|24
|%0.41
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT EREN KAPLAN
|5
|%0.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR YILDIZ
|208
|%0.20
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARMAĞAN YILDIZ
|2
|%0.10
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