|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKE ERTEM
|13
|%0.16
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİRTAŞ
|69
|%0.15
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL UZAN
|98
|%0.06
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZÇELİK
|36
|%0.08
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN ÖZHAN
|7
|%0.03
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REYHAN ÇAKIR
|73
|%0.24
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES DEMİRCİ
|15
|%0.04
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ONUR KARA
|11
|%0.19
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİYE ARSLANKARA
|2
|%0.07
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KÜLAHLI
|28
|%0.07
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ÜRAS
|213
|%0.81
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH GÖKTÜRK
|227
|%0.07
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUNA AKYILDIZ
|67
|%0.07
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR
|344
|%0.74
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇELİK
|119
|%0.08
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTAN MORAL
|264
|%0.10
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP HAZAROĞLU
|112
|%0.14
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