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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKE ERTEM 13 %0.16 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİRTAŞ 69 %0.15 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL UZAN 98 %0.06 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZÇELİK 36 %0.08 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN ÖZHAN 7 %0.03 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
REYHAN ÇAKIR 73 %0.24 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES DEMİRCİ 15 %0.04 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ONUR KARA 11 %0.19 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİYE ARSLANKARA 2 %0.07 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KÜLAHLI 28 %0.07 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÜRAS 213 %0.81 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH GÖKTÜRK 227 %0.07 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUNA AKYILDIZ 67 %0.07 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR 344 %0.74 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇELİK 119 %0.08 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTAN MORAL 264 %0.10 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP HAZAROĞLU 112 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı