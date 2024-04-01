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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKAY PELİN 49 %0.07 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
HAKAN ERCAN 97 %0.13 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL 125 %0.11 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
SERKAN ÇAKAL 93 %0.11 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRKAN KARAYEL 18 %0.07 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.43
ÇETİN TÖNGEL 943 %0.47 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
GÜLSILA ÇOŞKUN 93 %0.10 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
SEMİH ÖNAL 261 %0.13 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
DAVUT UZCAN 64 %0.21 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVVAL POLAT 16 %0.05 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHMİ TOY 69 %0.09 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN SAL 75 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı