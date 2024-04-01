|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKAY PELİN
|49
|%0.07
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
|HAKAN ERCAN
|97
|%0.13
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|125
|%0.11
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|SERKAN ÇAKAL
|93
|%0.11
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRKAN KARAYEL
|18
|%0.07
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.43
|ÇETİN TÖNGEL
|943
|%0.47
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|93
|%0.10
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
|SEMİH ÖNAL
|261
|%0.13
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|DAVUT UZCAN
|64
|%0.21
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVVAL POLAT
|16
|%0.05
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEHMİ TOY
|69
|%0.09
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN SAL
|75
|%0.08
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