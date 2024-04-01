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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
NİĞMET US 22 %0.13 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
MEHMET KOÇ 46 %0.04 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
MURAT ARABACI 165 %0.20 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
SERDAR FALCIOĞLU 58 %0.11 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
ALİ AK 76 %0.09 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
MUHARREM UĞUR YAVUZ 49 %0.21 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
MURAT FALCIOĞLU 142 %0.09 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
BÜNYAMİN DİKSOY 42 %0.25 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE YÜRÜKCÜ 49 %0.13 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
HÜSEYİN BOZ 258 %0.57 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL BİNİCİ 98 %0.19 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı