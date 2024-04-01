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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %99.37
ÖMER ALTIN 306 %0.21 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YILMAZ 73 %0.15 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZBAY ŞAHİN 21 %0.13 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET İP 43 %0.13 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİTVAN YILDIZ 21 %0.11 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN DEMİR 69 %0.09 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı