Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklandıktan sonra projelerini 5 başlıkta topladığı 'İstanbul anayasasını' açıkladı.

TRABZONSPOR'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Siyaset dışında, spor ile de yakından ilgili olan İmamoğlu, uzun süre Trabzonspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de yöneticilik yapmıştı.

ŞİKE KUMPASINI DÜZENLEYENLERE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ancak İmamoğlu'nun spor yöneticiliği sicili hiç de parlak değil. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin vazgeçilmez konuklarından biri olan İmamoğlu'nun "şike" kumpasına verdiği destek halen hafızalarda tazeliğini koruyor.

O süreçte Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yapan ve sık sık, hem stüdyo konuğu olarak, hem de telefon bağlantıları ile yayınlara katılan Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün "şike" kumpasını düzenleyen savcı ve polislere övgüler yağdırmıştı.

FETÖ'CÜLERE TAM DESTEK VERDİ

11 Temmuz 2011 tarihinde Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in gözaltına alındığı ikinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.



Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.

Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."